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Жена Павла Мамаева объявила о разводе с футболистом

22:38
  • среда
  • 10 марта 2021

Алана Мамаева сделала заявление в соцсети

Жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева заявила в Instagram, что они собираются развестись. По ее словам, все будет "мирно и без скандалов". Адвокаты уже привлечены, отметила Алана.

"Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию", - написала Алана Мамаева.

В начале марта она обвинила Павла Мамаева в очередной измене. По словам Аланы, новую возлюбленную футболист нашел в Испании.

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