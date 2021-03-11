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Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от 3 до 7 лет

07:23
  • четверг
  • 11 марта 2021

Перерасчитывать начисления будут по специальному заявлению

Как следует из публикации на интернет-портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании денежной выплаты на детей от трех до семи лет.

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В соответствии с документом ее размер по определенному региону составит 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума.

В тексте указа сказано, что если среднедушевой доход семьи после получения выплаты половины прожиточного минимума ребенка не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то ее повысят до 75%. 100% она составит, если описанных выше мер недостаточно, чтобы среднедушевой доход семьи был выше прожиточного минимума.

Перерасчитывать выплаты будут по специальному заявлению, его будет необходимо подать после 1 апреля 2021 года.

Начислять денежные пособия на детей от 3 до 7 лет начали с 1 января 2020 года. В среднем по стране это 5,5 тысячи рублей.

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