ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД обвинил Twitter в лицемерии

07:34
  • четверг
  • 11 марта 2021

Соцсети грозит блокировка в России

После объявления Роскомнадзора о том, что работа социальной сети Twitter будет замедлена в связи с отказом сервиса удалять запрещенный контент, представители площадки заявили о своей обеспокоенности попытками ограничить общественную дискуссию. На это заявление отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Надо бы им завести блокнот своих цифровых подвигов, а то складывается впечатление, что оперативной памяти на сервере не хватает. Вот и выдает компания в результате сбоя системы обеспокоенность тем, чем сама же и занимается", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Facebook.

В качестве примера лицемерия соцсети Захарова привела недавнюю блокировку аккаунта бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

С 1 февраля работающие в России соцсети должны самостоятельно блокировать распространяемые незаконно материалы. Это касается, в частности, сообщений о незаконных акциях, детской порнографии и статей о способах изготовления наркотиков и оружия.

Как отметили в Роскомнадзоре, если Twitter не начнет добросовестно исполнять законодательство, его может ждать блокировка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
МИД обвинил Twitter в лицемерии
МИД обвинил Twitter в лицемерии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.