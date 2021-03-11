МИД обвинил Twitter в лицемерии

Соцсети грозит блокировка в России

После объявления Роскомнадзора о том, что работа социальной сети Twitter будет замедлена в связи с отказом сервиса удалять запрещенный контент, представители площадки заявили о своей обеспокоенности попытками ограничить общественную дискуссию. На это заявление отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Надо бы им завести блокнот своих цифровых подвигов, а то складывается впечатление, что оперативной памяти на сервере не хватает. Вот и выдает компания в результате сбоя системы обеспокоенность тем, чем сама же и занимается", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Facebook.

В качестве примера лицемерия соцсети Захарова привела недавнюю блокировку аккаунта бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

С 1 февраля работающие в России соцсети должны самостоятельно блокировать распространяемые незаконно материалы. Это касается, в частности, сообщений о незаконных акциях, детской порнографии и статей о способах изготовления наркотиков и оружия.

Как отметили в Роскомнадзоре, если Twitter не начнет добросовестно исполнять законодательство, его может ждать блокировка.

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