ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Красноярске возбудили третье дело после массового отравления школьников

07:47
  • четверг
  • 11 марта 2021

Пострадали 114 детей

После массового отравления школьников в 27 учебных заведениях Красноярска возбуждено третье уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре. Речь идет о статье о халатности.

Установлен источник отравления детей в Красноярске
В больницы Махачкалы с признаками отравления поступили почти 50 человек

Как считают правоохранительные органы, сотрудники муниципального центра питания осуществляли обязанности ненадлежащим образом. Сейчас проверяется законность действий должностных лиц.

Всего на сегодняшний день зафиксированы 114 случаев иерсиниоза среди красноярских учеников в возрасте от 7 до 14 лет. В больнице остаются 24 ребенка.

Прежде уголовные дела были возбуждены по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Роспотребнадзор установил, что питанием в пострадавших школах занимается ООО "Развитие", продукцию туда поставляли СПК "Аленушка" и ООО "Респект". На 85 дней деятельность этих фирм приостановлена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
В Красноярске возбудили третье дело после массового отравления школьников
В Красноярске возбудили третье дело после массового отравления школьников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.