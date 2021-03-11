В Красноярске возбудили третье дело после массового отравления школьников

Пострадали 114 детей

После массового отравления школьников в 27 учебных заведениях Красноярска возбуждено третье уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре. Речь идет о статье о халатности.

Как считают правоохранительные органы, сотрудники муниципального центра питания осуществляли обязанности ненадлежащим образом. Сейчас проверяется законность действий должностных лиц.

Всего на сегодняшний день зафиксированы 114 случаев иерсиниоза среди красноярских учеников в возрасте от 7 до 14 лет. В больнице остаются 24 ребенка.

Прежде уголовные дела были возбуждены по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Роспотребнадзор установил, что питанием в пострадавших школах занимается ООО "Развитие", продукцию туда поставляли СПК "Аленушка" и ООО "Респект". На 85 дней деятельность этих фирм приостановлена.

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