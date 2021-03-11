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В Госдуме отметили снижение долларовой зависимости в России

07:59
  • четверг
  • 11 марта 2021

Растет торговля в национальных валютах

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил в беседе с журналистами, что в торговле с другими странами Россия все чаще использует расчет в национальных валютах.
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"Например, в рамках Евразийского экономического союза у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией", - приводит слова спикера нижней палаты парламента ТАСС.

По словам Володина, это свидетельствует о том, что идет последовательный уход от долларовой зависимости.

В конце февраля, напомнил также председатель Госдумы, Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния. В нее были включены китайский юань и японская йена. Доли составили 15% и 5% соответственно. Вместе с тем доли доллара США и евро снизились до 35%.

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