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Хинштейн не исключил полной блокировки Twitter в России

08:56
  • четверг
  • 11 марта 2021

Такой вариант развития событий возможен, если соцсеть не услышит посыл властей

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили проблемы, связанные с деятельностью зарубежных социальных сетей в России. Насколько серьёзные претензии предъявлялись в адрес Twitter? Эффективны ли те санкции, которые применяются к нарушителям законов? Как регулируется деятельность IT-корпораций за рубежом? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Если владельцы соцсети не услышат посыл России, то я не исключаю, что Twitter может быть полностью заблокирован в России. Важно, что это сигнал не только Twitter, но и другим интернет-гигантам и соцсетям", - сказал депутат.

Накануне Роскомнадзор замедлил работу Twitter после того, как в соцсети отказались удалять запрещенную информацию. В частности, речь идет о детском порно и призывах к суициду.

Полный комментарий смотрите в видео.

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