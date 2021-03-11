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Глава ЦБ назвала регионы, где можно продлить льготную ипотеку

08:24
  • четверг
  • 11 марта 2021

Это 24 субъекта страны

В ходе интервью газете "Известия" глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что кандидатами на продление программы льготной ипотеки являются сегодня 24 региона.

Названы регионы с самыми высокими ставками по ипотеке
Набиуллина предложила расширить критерии льготной ипотеки

Это, в частности, Башкортостан, Мордовия, Алтай, Чечня, Ставропольский край, а также Новосибирская, Ростовская, Ярославская, Волгоградская, Кировская, Омская и Томская области.

По словам Набиуллиной, в целом программа себя уже исчерпала, будучи эффективной именно в качестве антикризисной меры. Более того - проявились негативные эффекты, к примеру, рост цен.

Сохранить льготную ипотеку, считает глава ЦБ, имеет смысл там, где спрос на жилье не восстановился полностью.

Программа льготной ипотеки была запущена по поручению президента Владимира Путина в апреле 2020 года. При покупке жилья в новостройке она предусматривает ставку 6,5% годовых с минимальным первоначальным взносом 15%. Нынешние сроки действия программы - до июля 2021 года.

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