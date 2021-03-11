Меган Маркл затравили после скандального интервью

В частности, ей припомнили попытки копировать принцессу Диану

А вы какого цвета? Вопрос невозможный в толерантном обществе. Хотя обитателям Букингемского дворца он представляется актуальным. Какого цвета кожа будет у ребенка герцогини Сассекской, учитывая афроамериканские корни ее предков. Откровения Меган Маркл, прозвучавшие в интервью популярнейшей Опре Уинфри, сработали как бомба. Осколки полетели в сторону британской королевской семьи.

Во дворце, как выяснилось, ей жилось не сладко. В Соединенном королевстве, с его снобизмом и почтением к традициям, ожидаемо, накал дискуссии достиг опасного градуса.

Ведущий программы "Доброе утро, Британия" Пирс Морган обвинил Гарри и Меган использовании расистской пропаганды, бездоказательных обвинениях и в том, что то супруги "разгромили все, что строила королева". И, намекнув, что Меган привирает, рассказывая, как ею овладели мысли о суициде, в гневе покинул студию. В адрес телекомпании поступила 41 тысяча жалоб.

В сторону Меган Маркл, после ее откровений немедленно полетели камни – самопиар и козни. Ей припомнили и болезненные попытки переплюнуть саму Леди Ди – подражание ее нарядам и манерам. Доброжелатели мягко указывали, что она просто мужу хотела понравится, копируя стиль его матери. Критики были непреклонны – статью не вышла, Леди Диану копировать. Тут никакие шляпки не помогут. Да еще королеву опечалила.

Само скандальное интервью Опре Уинфри разобрали по костям. Самая разгневанная часть аудитории на сарказм не скупилась. Сидит вся такая несчастная, а браслетик-то не дешевый. Бдительные зрители разглядели и на ноге телеведущей что-то, напоминающее электронный браслет? Ей-то зачем?

Вот у нас вопрос – кто какого цвета - никогда и не возникал. Кое-кто там, на Западе, во дворцах, может и делит людей по цветам и оттенкам. А у нас все свои, родные. И многомиллионная аудитория, послушав интервью Гарри и Меган, продолжает искать ответ на вопрос – а вдруг в действительности все не так, как на самом деле?

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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