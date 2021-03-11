Саакашвили охарактеризовал Украину как "государство-кидалово"

Он объяснил, почему в страну никто не хочет вкладываться

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в кругах зарубежных инвесторов Украина считается "государством-кидаловом", а потому мало кто хочет иметь дело со страной.

"На Украине нет иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в украинском ВВП - менее двух процентов, из них настоящих иностранных инвестиций - меньше 0,2 процента", - отметил Саакашвили.

Он заявил, что любой стране нужны внешние вложения, потому что это "живые деньги", которые позволяют государству создавать новые рабочие места. Однако, по словам политика, инвесторы боятся иметь дело с Украиной, поскольку там их "обдирают до нитки", передает Украина24.

"А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают. Если ты глуп достаточно, что сюда зашел, ты отсюда целым не выйдешь. Даже если обратно унес часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек", - подчеркнул Саакашвили.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году после того, как против него возбудили несколько уголовных дел и заочно приговорили к тюремному заключению. В 2015 году политик получил украинское гражданство и занял пост губернатора Одесской области, но в конце 2016 года был уволен президентом Украины Петром Порошенко. В середине 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт и назначил его главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины. Также Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию, чтобы вновь участвовать в политической жизни страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"