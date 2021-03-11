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Манижа объяснила Урганту, почему не нужно коверкать ее имя

08:25
  • четверг
  • 11 марта 2021

Имя артистки часто произносят неправильно

Певица Манижа, которая в этом году представит Россию на "Евровидении", посетила шоу "Вечерний Ургант". Девушка рассказала Ивану Урганту, что означает ее имя и почему не нужно путать "Манижа" и "Маниша".
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Певица отметила, что люди часто называют ее именно "Маниша", хотя правильно говорить "Манижа". По словам девушки, после отборочного конкурса многие стали произносить имя правильно, и для нее это важно.

Также Манижа рассказала Урганту, как переводятся ее имя и фамилия. Артистка призналась, что Манижа означает – "нежная", а Сангин – "каменная". Певица пошутила, что ее имя значит "Нежный камень". Телеведущий также поинтересовался, есть ли перевод у имени "Маниша". "Очень злая", - ответила исполнительница.

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