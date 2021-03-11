"Нет еды и условий для жизни": беженцы рассказали о ситуации в лагере "Эр-Рукбан"

Помощь не поступала туда уже несколько лет

В лагере беженцев "Эр-Рукбан" - тяжелейший гуманитарный кризис. Помощь не поступала туда уже несколько лет, людям недоступно даже самое необходимое - еда и лекарства. "Эр-Рукбан" находится на территории, контролируемой военными США. О жутких условиях, в которых живут беженцы, рассказали боевики, захваченные сирийскими спецслужбами.

Этот испуганный человек внешне мало похож на боевика. Но прежде чем вывести его на допрос, охранник защелкнет на запястьях наручники. Завяжет глаза. В спецслужбах Сирии говорят, что Муайед Алябейн, хотя и не производит впечатление дюжего террориста, на самом деле очень опасен.

Несколько лет назад, его, как утверждают сирийцы, завербовала разведка одной из арабских стран. А в лагере "Эр-Рукбан", подконтрольном международной коалиции, где Муайед прожил несколько лет, он выполнял еще и поручения британских и американских военных.

"Впервые я познакомился с американцами в 2017 году. Мы были так называемыми "направленцами", нашей задачей и целью американцев было понять, где находятся позиции сирийской армии, русских и иранцев. А потом начали привлекать людей для совершения терактов", - рассказал Алябейн.

Цели у коалиции - совсем не борьба с запрещённой в России террористической организацией "Исламское государство". Под этой ширмой идет захват нефтеносных районов Сирии. Территорию вокруг "Эр-Рукбана" американцы пытаются превратить в новый очаг революции.

Мухаммад в отличие от Муайеда - не влиятельный функционер, не командир. О таких говорят, что он обычный пехотинец. С американцами познакомился еще в 2016 году, когда его отряд переправили за рубеж на одну из баз, где инструкторы из США тренировали боевиков.

"Там была подготовка по управлению и работе с "беспилотниками", учили обращаться с оружием - пулеметами, зенитными установками, снайперскими винтовками", - сообщил задержанный Мухаммад Баражи Нажра.

В "Эр-Рукбан" Мухаммад перебрался три года назад, когда после ранения потерял глаз. В лагере инвалид оказался не нужен ни своим, ни чужим.

Мухаммад решил бежать. Выбирался ночью, тайно. Без согласия боевиков живым из этой зоны не выйти. "Главное, что заставило меня убежать оттуда, это осознание того, что мы там прикрываем американцев и мы работаем в их интересах, людям там живется очень плохо, отвратительное медицинское обслуживание, нет еды и условий для жизни", - рассказал Мухаммад.

По словам Мухаммада, в "Эр-Рукбане" сегодня несколько тысяч беженцев. Выйти им не дают. Для боевиков и коалиции это и живой щит, и возможность использовать дешевую рабочую силу, готовую за кусок хлеба выполнять любую грязную работу.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр", Сирия.

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