В Лионе возобновились беспорядки после резонансного ДТП

Погромщики жгли машины и мусорные баки в разных районах города

Горящие автомобили, разбитые витрины и остановки на улицах французского Лиона. В городе возобновились беспорядки после резонансного ДТП с участием подростка на скутере. Его преследовал дежурный патруль. По мнению участников протестов, в ходе погони именно полицейские сбили молодого человека. Сейчас он в коме. Идёт расследование.

В Лионе и соседней коммуне неспокойно уже несколько дней, передает "ТВ Центр". В этот раз погромщики жгли машины и мусорные баки в разных районах. МВД Франции направило в город подкрепление - полицейских и жандармов.

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