Эксперты перечислили главные киберугрозы 2021 года

Хакеры продолжат свою вредоносную активность

Аналитики компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee назвали главные киберугрозы этого года, пишет РИА "Новости".

Наиболее опасным трендом эксперты считают хакерские атаки, которые происходят с использованием доверенного ПО для обхода защиты. Подобные ситуации чреваты критическими сбоями в системах, кражами данных и внедрением вредоносного контента.

Также существенными угрозами являются взлом домашних систем и атаки на сервисы мобильных платежей. Кроме того, злоумышленники все чаще используют схемы с QR-кодами и совершенствуют их с помощью методов социальной инженерии.

Вместе с тем аналитики отмечают, что вмешательства в работу обычных платформ станут более "изощренными и узкоспециализированными". Для конкретных предприятий будут разрабатываться уникальные форматы кражи данных.

В 2021 году, заключили специалисты, киберпреступники продолжат активно внедряться в мессенджеры и соцсети.

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