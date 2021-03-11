Синоптики пообещали москвичам погоду "миллион на миллион"

Без ветра и осадков

Как рассказал в беседе с РИА "Новости" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в четверг погода имеет все шансы порадовать жителей Москвы.

"Погода миллион на миллион, малооблачная, никаких осадков. Есть одно хорошее изменение - ветры свернут с северных румбов на юго-западные и по скорости будут минимальные", - отметил метеоролог.

По его словам, днем столбики термометров покажут минус 6 - минус 8 градусов, по области до минус 10.

Ожидается, добавил Тишковец, что "мартовское солнце будет немного греть". Атмосферное давление вечеру составит 755 миллиметров ртутного столба.

Вместе с тем синоптик заметил, что нынешняя погода в столице ниже нормы марта на 8-9 градусов и соответствует скорее показателям января.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"