Роскачество назвало лучшие и худшие защитные маски

Поверили 14 торговых марок

Роскачество совместно с Федеральным медико-биологическим агентством провело исследования представленных в розничной продаже защитных масок, в том числе респираторов, пишет РИА "Новости".

Всего подверглись проверкам 14 торговых марок - девять из России и пять из Китая. Как установили эксперты, 100-процентной защиты от вирусов ни одна не гарантирует.

Лучший результат показала нетканевая маска с вирусной проницаемостью 56,2%, худший - респиратор KN95 FFP2 с клапаном, он задерживает менее 3% вирусов.

Выяснилось, что маски только четырех торговых марок не пропускают бактерии. Тесты велись с семью микроорганизмами, включая стафилококк, который напоминает распространяющие COVID-19 аэрозольные капли.

Вместе с тем отмечается, что все исследованные маски не содержат формальдегида и соответствуют обязательным требованиям безопасности.

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