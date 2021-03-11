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Диетолог посоветовала идеальную начинку для блинов

08:57
  • четверг
  • 11 марта 2021

Масленица - повод полакомиться блинами

В Масленичную неделю традиционно принято баловать себя блинами, однако вкусное лакомство далеко не всегда полезное. Диетолог Ольга Шмелева рассказала, как "улучшить" блины и сделать их полезнее.

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Врач отметила, что блины – вовсе не диетическая еда из-за большого количества углеводов. Слишком увлекаться ими нельзя, иначе можно заработать лишний вес, сахарный диабет и даже атеросклероз.

"Но в Масленичную неделю говорить о вреде блинов не стоит, нужно просто соблюдать меру — есть не четыре блина, а два", - сказала Шмелева.

Она рекомендовала использовать в качестве начинки для блинов слабосоленую семгу или радужную форель – таким образом можно заменить насыщенные жиры из мяса на ненасыщенные жиры.

Шмелева добавила, что вместо привычной белой муки для приготовления блинов лучше использовать муку с отрубями или ржаную. Это скажется на вкусе готового блюда, зато сделает его более полезным, передает НСН.

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