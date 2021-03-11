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В США зафиксировали рекордную смертность

09:22
  • четверг
  • 11 марта 2021

В стране бессрочно действует режим ЧС

В 2020 году смертность в Соединенных Штатах увеличилась на 15% - это самый смертоносный год в истории страны и рекордный рост показателя с 1918-го, когда от гриппа в разгар Первой мировой войны скончались сотни тысяч человек. Об этом со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний написало издание Politico.

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Всего за год в Штатах умерли более 3 миллионов человек, третьей по частоте причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Вместе с тем уточняется, что в 2019 году уровень смертности снизился на 1,2% по сравнению с показателем 2018-го.

С начала пандемии в США умерли 529,2 тысячи заразившихся коронавирусом пациентов. Режим чрезвычайной ситуации в стране продлен на неопределенный срок.

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