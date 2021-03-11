Немец привез семью в Россию ради прививки и рассказал о впечатлениях

Мужчина решил привиться именно "Спутником V"

Многие иностранцы по достоинству оценили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", некоторые даже специально едут в страну, чтобы сделать прививку. О своем отношении к препарату рассказал немец Штефан Хайлеман, который привез семью в Россию ради вакцинации.

Мужчина, работающий в Германии в страховой компании, заявил, что хорошо изучил ассортимент имеющихся на сегодняшний день средств от COVID-19 и пришел к выводу, что российская вакцина оказалась для него наиболее подходящей.

"Конечно, я все продумал и изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Я предпочитаю векторные вакцины, препараты на основе mRNA мне как-то не по душе. Поэтому я принял решение в пользу "Спутника", - сказал Хайлеман.

Он признался, что сразу после вакцинации почувствовал разбитость, у него поднялась температура. Однако уже на утро симптомы прошли, сейчас немец чувствует себя хорошо, передает Focus.

Мужчина отметил, что в России во время пандемии живется комфортнее, чем у него на родине. "Все магазины и рестораны открыты, мы могли свободно передвигаться", - добавил Хайлеман.

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