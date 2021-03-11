В Подмосковье перед судом предстанет обманувший пенсионеров вымогатель

Житель Самары был задержан в декабре прошлого года

В Подмосковье в суд передано уголовное дело в отношении телефонного мошенника, который обманным путем вымогал деньги у пенсионеров. Это житель Самары, он был задержан в декабре прошлого года, передает "ТВ Центр".

По данным следствия, злоумышленник, проживавший в то время в городе Клин, звонил по телефону пожилым людям и, представляясь их родственниками, просил деньги под надуманными предлогами. Испуганные старики, плохо расслышав голос в трубке, верили и соглашались на условия мошенника.

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