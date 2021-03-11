ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье перед судом предстанет обманувший пенсионеров вымогатель

09:47
  • четверг
  • 11 марта 2021

Житель Самары был задержан в декабре прошлого года

В Подмосковье в суд передано уголовное дело в отношении телефонного мошенника, который обманным путем вымогал деньги у пенсионеров. Это житель Самары, он был задержан в декабре прошлого года, передает "ТВ Центр".

По данным следствия, злоумышленник, проживавший в то время в городе Клин, звонил по телефону пожилым людям и, представляясь их родственниками, просил деньги под надуманными предлогами. Испуганные старики, плохо расслышав  голос в трубке, верили и  соглашались на условия мошенника.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Обманутый пенсионер
Обманутый пенсионер
Дежурная часть
Дежурная часть
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.