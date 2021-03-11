Россия доставила гумпомощь в Нагорный Карабах

Грузовики сопровождали российские миротворцы

Российская колонна Центра гуманитарного реагирования доставила 130 тонн стройматериалов и оборудования в Кельбаджарский район Нагорного Карабаха, передает "ТВ Центр". На всём маршруте грузовики с гумпомощью, а это 20 военных КамАЗов, сопровождали наши миротворцы, которые контролируют соблюдение режима прекращения огня.

Это уже шестой рейс, привезли все, что необходимо, для восстановления подачи электричества и воды в жилые дома и в социальные объекты. Как отметили в нашем Минобороны, содействие оказано на основе трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана.

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