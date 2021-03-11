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Что в этом году чаще всего дарили к 8 марта и 23 февраля

09:22
  • четверг
  • 11 марта 2021

Россияне предпочитают проверенные временем варианты

Аналитики IТ-компании "Эвотор" выяснили, что россияне чаще всего дарили друг другу на прошедшие праздники 8 февраля и 23 февраля. Результатами исследования делится ТАСС.
Россиянки назвали самые бесполезные подарки на 8 марта

Самым популярным подарком женщинам остаются цветы. Среднее число покупок в соответствующих магазинах в праздники увеличилось в 3,9 раз, средняя стоимость букета составила 2630 рублей.

На втором месте по популярности 8 марта оказались ювелирные украшения, их перед праздником покупали в 2,2 раза чаще. Здесь средний чек оказался на уровне 15308 рублей. Также в топе - косметика, нижнее белье и кондитерские изделия.

Что касается 23 февраля, то лидером среди подарков к этому празднику являются носки. Число покупок увеличилось в 1,5 раз, средний чек - 757 рублей. Второй по популярности после носков подарок - средства для бритья со средним чеком в 644 рубля.

В среднем стоимость самых популярных подарков женщинам составила 2630 рублей, мужчинам - 575 рублей.

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