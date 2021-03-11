Ученые рассказали об опасности новых автомобилей

Не стоит находиться в них дольше 20 минут

Специфический запах в салоне нового автомобиля небезопасен как для водителя, так и для его пассажиров, заявили ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде, США.

Отмечается, что люди внутри нового автомобиля могут получить максимальную суточную дозу вредных веществ всего за 20 минут. В первую очередь здоровью вредят пары бензола и формальдегида, которые выделяются из тканей, пластика и клея. Эти вещества могут спровоцировать нарушения в работе ЦНС, бронхиальную астму и другие серьезные недуги. Кроме того, в салоне нового автомобиля присутствуют пары фталатов и хлорсодержащих органофосфатов, которые могут накапливаться в организме человека.

С американскими коллегами согласна и доцент кафедры гигиены Сибирского государственного медицинского университета Ирина Одинцова. По ее словам, в салонах новых машин содержится свыше 200 химических соединений, среди которых тяжелые металлы и летучие органические вещества, которые в определенных количествах опасны для здоровья, а некоторые из них относятся к канцерогенам.

Одинцова отметила, что длительное воздействие бензола приводит к лейкемии и анемии, а формальдегид из-за своей токсичности пагубно воздействует на ЦНС.

"Первые симптомы могут варьироваться от боли в горле до головной боли, головокружения, аллергических реакций и тошноты, в зависимости от восприимчивости организма. При долговременном воздействии некоторых из этих веществ на организм могут возникать изменения, приводящие к нарушению работы репродуктивной системы, печени, почек", - предупредила эксперт.

Она отметила, что пребывание в салоне нового автомобиля опасно лишь первые полгода. Чтобы снизить воздействие вредных веществ на организм, стоит чаще проветривать машину, не сидеть в припаркованном авто, парковать ее в тени, использовать солнцезащитные щитки на ветровом стекле для минимизации нагрева стоящего автомобиля; чаще протирать салон тканью из микрофибры и обрабатывать его поверхности нетоксичными чистящими средствами, передает РИА Новости.

"За последнее десятилетие заметно сократилось количество машин с отделкой из ПВХ, совершенствуются системы вентиляции и фильтрации воздуха в салонах. В Европейском союзе введена в действие программа регистрации, оценки, разрешения и ограничения на использование химических веществ, которая призвана защищать людей и окружающую среду от воздействия опасных химических соединений и внедрять менее токсичные вещества для производства транспортных средств, промышленных изделий и товаров народного потребления", - добавила Одинцова.

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