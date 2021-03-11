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В России провели уже более 114 миллионов тестов на коронавирус

09:39
  • четверг
  • 11 марта 2021

Только за сутки - 249 тысяч

В России на сегодняшний день провели уже свыше 114 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре.

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В ведомстве уточнили, что 249 тысяч исследований сделали только за сутки. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остается 507,7 тысячи человек, передает ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России снижается, но это не повод для отмены масочного режима. По словам Поповой, сохраняются риски, связанные с возвращением россиян из-за рубежа.

Как сообщалось в среду, за сутки в стране выявили 9079 новых случаев COVID-19, что стало самым низким показателем с 1 октября. За весь период пандемии в стране скончались 90275 пациентов с коронавирусом.

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