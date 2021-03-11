Против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна возбудили дело

Сразу по трем статьям УК

Один из участвующих в процессе сестер Хачатурян адвокатов сообщил РИА "Новости", что в отношении погибшего Михаила Хачатуряна возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что речь идет сразу о трех статьях Уголовного кодекса - "Истязание", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Насильственные действия сексуального характера".

Аналогичные данные опубликовал ТАСС.

27 июля 2018 года на Алтуфьевском шоссе 57-летний Хачатурян был убит. Следствие установило, что преступление совершили три дочери мужчины - 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина.

Девушки признали вину. В ходе допроса они заявили, что отец истязал их в течение долгого времени.

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