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Против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна возбудили дело

09:58
  • четверг
  • 11 марта 2021

Сразу по трем статьям УК

Один из участвующих в процессе сестер Хачатурян адвокатов сообщил РИА "Новости", что в отношении погибшего Михаила Хачатуряна возбуждено уголовное дело.

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Уточняется, что речь идет сразу о трех статьях Уголовного кодекса - "Истязание", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Насильственные действия сексуального характера".

Аналогичные данные опубликовал ТАСС.

27 июля 2018 года на Алтуфьевском шоссе 57-летний Хачатурян был убит. Следствие установило, что преступление совершили три дочери мужчины - 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина.

Девушки признали вину. В ходе допроса они заявили, что отец истязал их в течение долгого времени.

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