"Потерять 3,5 литра крови и пытаться существовать": Самбурская рассказала о проблемах со здоровьем

Актриса поделилась своими злоключениями

Актриса Настасья Самбурская призналась поклонникам, что за последние несколько месяцев у нее сильно ухудшилось здоровье. Частью проблем девушка поделилась с подписчиками в Instagram.

"У меня за последние четыре месяца что только не произошло со здоровьем, начиная от ковида. Вообще посыпалась, как застоявшаяся хризантема! Честно, не стану все перечислять, только самое безобидное: волосам конец", - заявила Самбурская.

По ее словам, за четыре месяца у нее начались проблемы с ногтями и волосами, защемило шею, она похудела на три килограмма и не могла есть. Также актриса на себе прочувствовала, что такое высокое давление.

"Давление 160 — это страшно и больно. Я из серии тех людей, которые, пока гром не грянет, не перекрестятся. Но все-таки произошел этот момент, и случился звонок в скорую. […] В итоге выяснилось, что у меня гипоксия и анемия, пониженное железо. Добрый доктор сказал, что по уровню это примерно как потерять 3,5 литра крови и пытаться продолжать полноценно существовать", - рассказала знаменитость.

Она призвала поклонников не заниматься самолечением, а в случае проблем с самочувствием тут же обращаться к медикам за помощью.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"