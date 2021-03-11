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"Поедали людей заживо": американскую подлодку атаковали клопы

10:10
  • четверг
  • 11 марта 2021

Матросам приходилось спать на полу

На американскую атомную подводную лодку USS Connecticut еще в марте прошлого года проникли клопы, в начале 2021-го насекомые перешли в активное наступление. О ситуации написал журнал Navy Times.

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"Клопы буквально поедали людей заживо прямо на койках", - приводятся в статье слова старшины подлодки.

В контролирующие органы жалобы на происходящее поступили еще в декабре 2020 года, но масштабная дезинфекция началась лишь в феврале 2021-го.

Один из членов экипажа рассказал, что изначально командование не верило подводникам, так как те "не представили доказательств". Матросам же приходилось спать на стульях и полу, из-за чего у них начались проблемы со здоровьем.

Подлодку в итоге все же обработали специальными веществами, но, памятуя о прошлых ужасах, моряки боятся, что клопы еще не сказали своего последнего слова и скоро вернутся на субмарину.

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