Проект "Другой смысл" вышел на международный уровень

На онлайн-встречах помогают родителям особенных детей

Помощь родителям особенных детей оказывает проект "Другой смысл". Обсудить проблемы реабилитации они могут во время онлайн-курсов.

Программа получила поддержку президентской платформы "Россия - страна возможностей". Лекции проводят специалисты с многолетним опытом общения с детьми с особенностями развития. Родителям не только помогают составить план реабилитации и определить цели на год - на онлайн-встречах все участники могут поделиться проблемами и поддержать друг друга. О своём опыте рассказывают и родители из других стран, передает "ТВ Центр".

"Наш проект с последними группами вышел на формат международный. Когда объединяются родители из разных стран, вот эти разные подходы в разных странах к реабилитации они очень обогащают, и этот курс подходит для менталитета русскоговорящих мам, которые находятся в Европе, которые находятся в странах СНГ, в России. Подходит для каждого типа реабилитации, какой бы не был внедрён в вашей стране", - сказала автор проекта "Другой смысл" Ирина Новоселова.

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