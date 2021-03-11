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Обвал снега с крыши убил жительницу Новосибирска

10:31
  • четверг
  • 11 марта 2021

Возбуждено уголовное дело

Управление Следственного комитета по Новосибирской области сообщило о возбуждении уголовного дела после гибели 68-летней жительницы города.

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На нее упали снег и лед с самовольно установленного козырька балкона. Дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Инцидент произошел 10 марта на улице Узорная в Первомайском районе Новосибирска. Пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, врачам не удалось спасти ее жизнь.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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