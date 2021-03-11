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В Ленобласти поймали мошенников, обманувших более 100 пенсионеров

11:59
  • четверг
  • 11 марта 2021

Они продавали пожилым людям очистители воздуха под видом приборов для защиты от вирусов

В Ленинградской области полиция задержала мошенников, продававших пожилым людям очистители воздуха под видом приборов, которые защищают от всех вирусов. От действий мошенников пострадали около сотни пенсионеров. В общей сложности они отдали злоумышленникам больше миллиона рублей.

У сотрудников лжефирмы - деловой дресс-код, в офисе всё презентабельно: дорогая мебель, на стене золотой герб России, все должно говорить посетителю о том, что он попал в серьезную организацию. Здесь доверчивым клиентам продавали портативные аппараты по озонированию воздуха. В 15 раз дороже истинной стоимости. Якобы из-за чудодейственных способностей прибора бороться с любыми вирусами, даже с ковидом. У мошенников была инструкция, как общаться.

Маркетинговая атака велась по всем правилам психологии. Мошенник должен был сформировать у клиента ощущение безысходности в условиях пандемии. А затем продемонстрировать действие аппарата.

Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой.

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