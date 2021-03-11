Все больше российских регионов снимают антиковидные ограничения

Красноярский край почти вернулся к докоронавирусным временам

Ровно год назад 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. С тех пор число заболевших по всему миру превысило 118 миллионов. В России темп распространения инфекции снижается. По данным оперштаба, за минувшие сутки выявили 9 тысяч 270 новых случаев COVID-19.

Чем ниже заболеваемость, тем меньше ограничений. Красноярский край почти вернулся к докоронавирусным временам. Общепит, в том числе ночные заведения, теперь могут принимать посетителей в любое время. Театры, кинозалы и концертные площадки в регионе разрешено заполнять на три четверти. А в Башкирии можно будет увидеть полные залы и стадионы — ограничения по посещаемости массовых мероприятий сняты полностью. Санитарные меры, конечно, остаются в силе. Продолжается вакцинация. Открываются новые мобильные пункты. Военные медики принимают гражданских лиц. Сами военнослужащие также активно прививаются. К участникам Парадов в честь дня Победы прибавились те, кто будет принимать на службу новобранцев.

"Все сотрудники военных комиссариатов ЦВО будут привиты от коронавируса к началу призыва. Те сотрудники, кто участвует в работе с гражданами, подлежащими военному призыву, вакцинируются в первую очередь", - сказал Александр Линьков, начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа.

Все больше государств одобряют применение "Спутника V". 49-й такой страной стала Кения. В Найроби уже началась вакцинация иностранными препаратами, но в большей степени там рассчитывают именно на российскую вакцину.

"Мы получим качественную вакцину, которая станет основой для массовой вакцинации наших граждан", - заявил глава Минздрава Кении Патрик Эмот.

А вот соседняя с Кенией Танзания российскую вакцину не одобрила. Президент Джон Магуфули ранее заявлял, что в стране вообще нет коронавируса, и запретил закупать какие-либо вакцины. В случае заболевания планировал лечиться целебными травами и молитвой. Теперь глава государства находится на искусственной вентиляции легких в одной из кенийских больниц. Ровно год назад Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. За это время выявлено почти 118 миллионов случаев инфекции в 219 странах, почти три миллиона смертельных исходов.

По мнению специалистов, летальность британского варианта коронавируса на 64% выше прежних. Именно этот штамм сейчас парализует Европу. Из-за ухудшения эпидситуации вводятся все новые ограничительные меры. Власти Испании заявили, что на Пасху передвигаться по стране можно будет только по особо уважительной причине. В Словении режим эпидемии будет действовать до середины апреля. В Эстонии на улицах нельзя собираться больше двух человек, при этом надо соблюдать дистанцию не менее двух метров. Закрывается общепит, сфера развлечений и культурные учреждения. Работают лишь магазины с товарами первой необходимости.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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