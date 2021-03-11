Украинские военные усилили обстрелы Донбасса

Жертвой очередной атаки со стороны ВСУ стал военнослужащий ДНР

Украина усиливает интенсивность обстрелов в Донбассе. Как сообщили в ДНР, жертвой очередной атаки стал военнослужащий. Ещё один человек ранен. Мины повредили жилые дома. В командовании Сухопутными войсками ВСУ открыто заявили о сотрудничестве с инструкторами НАТО. Западные эксперты уже несколько лет готовят украинских военных к боям в городских условиях.

120-миллиметровые мины и снаряды снова рвутся на окраинах Донецка. Погиб один военнослужащий народной милиции ДНР, еще один человек ранен. Повреждены шесть домов. И это, как отмечают в командовании самопровозглашенной республики, уже не случайность, а четко наметившаяся тенденция.

"С начала этой недели отмечается усиление обстрелов ДНР со стороны ВСУ Украины. Так, за сутки с 9 на 10 марта украинские вооруженные формирования пять раз нарушили договоренности о соблюдении режима прекращения огня", - сказал Эдурад Басурин, официальный представитель Народной милиции ДНР.

Разведка сообщает: ВСУ Украины размещают военную технику и минируют территории в населенных пунктах ДНР и ЛНР. Примечательно, что украинские силовики активизировались именно в тот момент, когда за океаном новая американская администрация заговорила об усилении поддержки Киева. Госсекретарь Энтони Блинкен, отчитываясь о направлениях внешней политики Вашингтона в комитете Палаты представителей по международным делам, посвятил Украине отдельную главу.

"Мы твердо поддерживаем Украину и намерены усилить эту поддержку как в сфере безопасности и экономики, так и в том, что касается ее собственных усилий, направленных на укрепление демократии в стране. Последний пункт крайне важен, поскольку Киеву приходится, с одной стороны, противостоять агрессии извне, а с другой разбираться с собственными проблемами внутри страны, в том числе с коррупцией", - заявил Энтони Блинкен, государственный секретарь США.

В Киев накануне прибыла делегация объединенного командования сухопутных войск НАТО во главе с генералом Роджером Клотье. По итогам встречи командующий сухопутными войсками ВСУ Украины Александр Сирский заявил, что этот визит - залог стратегического партнерства и призвал иностранных военных продолжать сотрудничество.

"Инструкторы НАТО с 2015 года подготовили около 16 тысяч украинских военнослужащих к ведению боевых действий в городских условиях. Направление нашего сотрудничества — это дальнейшее развитие системы учебных центров ВСУ, в первую очередь сухопутных войск", - сообщил Александр Сирский, командующий Сухопутными войсками ВСУ Украины.

Одновременно в Киеве проходит форум по безопасности, на котором представили 12 пунктов стратегического партнерства между США и Украиной. В их числе борьба с так называемой российской агрессией, возвращение Крыма и Донбасса, усиление антироссийских санкций и вступление в НАТО.

"Нам четко сказали, что двери НАТО открыты. Теперь только осталось, чтобы новая американская администрация за время своей работы сделала все возможное для того, чтобы Украина подписала план действий для членства в НАТО", - сказал Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности.

Сегодня в Киеве состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Эксперты не исключают, что на нем могут быть принято решение о дальнейшей эскалации в Донбассе.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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