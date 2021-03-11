Аномальные морозы и сильные метели: российские регионы не покидает зима

Весна пока не торопится вступать в свои права

Сильные метели бушуют сразу в нескольких регионах России. В Башкирии и Челябинской области - снегопады и шквалистый ветер. Движение ограничили на некоторых участках трасс. Центральную Россию не покидают аномальные морозы.

Весна пока не торопится вступать в свои права. Аномально холодно для марта почти на всей территории Центральной России. В Москве этой ночью побит рекорд. Таких морозов в столице не было с 1972 года. Температура ниже климатической нормы как минимум на 10 градусов.

В Башкирии и Оренбургской области из-за сильной метели и гололедицы прекращено движение на нескольких участках трасс. На дорогах небезопасно - машины заносит в кювет.

Но синоптики говорят, что зима уже уходит. Атлантическое тепло приближается к Центральной России. Уже через два дня температура поднимется сразу на 25 градусов и достигнет плюсовых значений.

Тепло придет и в Сибирь, и на Дальний Восток. Температура будет выше нормы на 10 градусов. А вот спасателям такие резкие перепады добавляют работы. В МЧС уже начали готовиться к половодью.

В Бурятии толстый пласт льда распиливают с помощью спецтехники. В Брянской и Саратовской областях готовятся к наблюдению за самыми опасными зонами. На реках, где прогнозируется непростая паводковая ситуация, уже начали взрывать лед.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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