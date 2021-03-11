ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Молодые россияне рассказали, на какие лишения готовы ради карьеры

10:48
  • четверг
  • 11 марта 2021

Друзья, семья и отдых - всё уходит на второй план

Молодые россияне, рожденные с 1981 по 1996 и с 1997 по 2012 года (поколения Y и Z соответственно) рассказали, чем готовы пожертвовать ради карьеры. Всего в опросе приняли участие 500 представителей обоих поколений, а также 500 россиян, добившихся руководящих должностей.

Россиянам от 60 лет предложили сократить рабочий день летом
Юлия Ковальчук рассказала, как найти баланс между семьей и работой

"28% респондентов, которые относятся к поколению Z сообщили, что ради карьеры они готовы отказаться от отдыха и развлечений. Еще четверть опрошенных готовы сократить свое общение с друзьями", - показал опрос.

При этом почти четверть представителей поколения Z согласны ради работы отложить создание семьи и рождение детей.

Что касается поколения Y, то его представители не против переехать в другой город в погоне за успехом (29%), но отложить семейную жизнь на более позднее время согласны лишь 12%.

При этом обе возрастные группы не боятся переработок. По 12-16 часов в сутки готовы трудиться 22% представителей поколения Z и 18% поколения Y. Однако жить в тяжелых бытовых условиях ради карьеры не согласны представители обеих групп, передает Superjob.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Молодые специалисты
Молодые специалисты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.