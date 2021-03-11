Молодые россияне рассказали, на какие лишения готовы ради карьеры

Друзья, семья и отдых - всё уходит на второй план

Молодые россияне, рожденные с 1981 по 1996 и с 1997 по 2012 года (поколения Y и Z соответственно) рассказали, чем готовы пожертвовать ради карьеры. Всего в опросе приняли участие 500 представителей обоих поколений, а также 500 россиян, добившихся руководящих должностей.

"28% респондентов, которые относятся к поколению Z сообщили, что ради карьеры они готовы отказаться от отдыха и развлечений. Еще четверть опрошенных готовы сократить свое общение с друзьями", - показал опрос.

При этом почти четверть представителей поколения Z согласны ради работы отложить создание семьи и рождение детей.

Что касается поколения Y, то его представители не против переехать в другой город в погоне за успехом (29%), но отложить семейную жизнь на более позднее время согласны лишь 12%.

При этом обе возрастные группы не боятся переработок. По 12-16 часов в сутки готовы трудиться 22% представителей поколения Z и 18% поколения Y. Однако жить в тяжелых бытовых условиях ради карьеры не согласны представители обеих групп, передает Superjob.

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