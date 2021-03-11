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Мишустин поручил подготовить предложения по льготной ипотеке

10:36
  • четверг
  • 11 марта 2021

Вопросом займутся профильные ведомства

Профильным ведомствам поручено подготовить предложения по дальнейшей реализации программы льготной ипотеки в России, сообщается на сайте правительства со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина.

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"До 15 апреля Минфин и Минстрой совместно с Банком России подготовят предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ", - сказано в документе.

Программа льготной ипотеки была запущена по поручению президента Владимира Путина в апреле 2020 года. При покупке жилья в новостройке она предусматривает ставку 6,5% годовых с минимальным первоначальным взносом 15%. Действует программа до 1 июля 2021 года.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала 24 региона, где льготную ипотеку можно было бы продлить.

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