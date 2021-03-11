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В Советском районе Махачкалы ввели режим КТО

10:46
  • четверг
  • 11 марта 2021

Вооруженные люди оказали сопротивление силовикам

Режим контртеррористической операции введен в Советском районе Махачкалы, передает ТАСС.

Как уточняет информагентство, неизвестные лица оказали вооруженное сопротивление силовикам, проверявшим данные о подготовке терактов. Дополнительная информация в настоящий момент уточняется.

"11 марта в 10:15 начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы", - сообщил ТАСС собеседник из оперативного штаба региона. 

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