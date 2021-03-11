В Советском районе Махачкалы ввели режим КТО

Вооруженные люди оказали сопротивление силовикам
Режим контртеррористической операции введен в Советском районе Махачкалы, передает ТАСС.
Как уточняет информагентство, неизвестные лица оказали вооруженное сопротивление силовикам, проверявшим данные о подготовке терактов. Дополнительная информация в настоящий момент уточняется.
"11 марта в 10:15 начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы", - сообщил ТАСС собеседник из оперативного штаба региона.
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