В Советском районе Махачкалы ввели режим КТО

Вооруженные люди оказали сопротивление силовикам

Режим контртеррористической операции введен в Советском районе Махачкалы, передает ТАСС.

Как уточняет информагентство, неизвестные лица оказали вооруженное сопротивление силовикам, проверявшим данные о подготовке терактов. Дополнительная информация в настоящий момент уточняется.

"11 марта в 10:15 начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы", - сообщил ТАСС собеседник из оперативного штаба региона.

Новость дополняется

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"