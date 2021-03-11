ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Треть россиян может оказаться невосприимчива к COVID-19

11:10
  • четверг
  • 11 марта 2021

У некоторых людей есть клеточный иммунитет к коронавирусу

Около трети россиян могут быть невосприимчивы или же практически невосприимчивы к коронавирусной инфекции, считает вирусолог и член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Немец привез семью в Россию ради прививки и рассказал о впечатлениях
Роскачество назвало лучшие и худшие защитные маски

"Исследование, проведенное в Германии, показало, что треть жителей этой страны уже имели клеточный иммунитет к коронавирусу еще до начала эпидемии. Мы можем полагать, что и в России таких граждан треть", - заявил эксперт.

Он предположил, что такие люди не могут заболеть COVID-19 или же болеют им только в легкой форме, однако на деле это еще не доказано. Также остается под вопросом, могут ли они вносить какую-то долю в популяционный иммунитет.

Лукашев добавил, что в России коллективный иммунитет может сформироваться уже в этом году к концу лета, а в крупных городах это случится даже немного раньше, передают "Известия".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Масочный режим
Масочный режим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.