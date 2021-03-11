Треть россиян может оказаться невосприимчива к COVID-19

У некоторых людей есть клеточный иммунитет к коронавирусу

Около трети россиян могут быть невосприимчивы или же практически невосприимчивы к коронавирусной инфекции, считает вирусолог и член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

"Исследование, проведенное в Германии, показало, что треть жителей этой страны уже имели клеточный иммунитет к коронавирусу еще до начала эпидемии. Мы можем полагать, что и в России таких граждан треть", - заявил эксперт.

Он предположил, что такие люди не могут заболеть COVID-19 или же болеют им только в легкой форме, однако на деле это еще не доказано. Также остается под вопросом, могут ли они вносить какую-то долю в популяционный иммунитет.

Лукашев добавил, что в России коллективный иммунитет может сформироваться уже в этом году к концу лета, а в крупных городах это случится даже немного раньше, передают "Известия".

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