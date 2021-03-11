Сергунина рассказала о соревнованиях по робототехнике среди школьников Москвы и Подмосковья

Они пройдут в комплексе "Техноград" 13 и 14 марта

В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" 13 и 14 марта состоятся региональные отборочные соревнования по робототехнике First Lego League, объединяющие Москву и Московскую область, сообщает официальный сайт мэра столицы.

Как отметила заместитель главы города Наталья Сергунина, масштаб региональных чемпионатов растет. Так, в 2020 году участниками московских соревнований стали три команды, в этом на совместный с Подмосковьем этап зарегистрировались уже 45 коллективов.

"Тема предстоящего турнира - спорт и здоровый образ жизни. Роботу каждой из команд нужно будет пройти по беговой дорожке, поднять штангу, забросить мяч в баскетбольное кольцо и выполнить другие непростые задания", - рассказала Сергунина.

12 марта пройдет подготовительный этап, 13 марта ожидаются торжественное открытие и начало чемпионата, 14 марта состязания роботов продолжатся, затем - подведение итогов и награждение.

Занявшие призовые места команды представят Москву в финальном раунде всероссийского чемпионата, он запланирован на апрель 2021 года. Оценки будет выставлять экспертное жюри, судьи представляют Красноярск, Нижний Новгород, Ижевск, Сочи, Екатеринбург и Московский регион.

Участвуют дети и подростки в возрасте от 6 до 16 лет из школ, центров молодежного инновационного творчества, центров дополнительного образования и детских технопарков Москвы, в том числе это "Мосгормаш", "Москва" и "Наукоград" Московского финансово-юридического университета.

На отборочном этапе вне конкурсной программы выступят коллективы из Таганрога, Красноярска, Сочи и Вологды.

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