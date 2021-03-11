ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергунина рассказала о соревнованиях по робототехнике среди школьников Москвы и Подмосковья

11:14
  • четверг
  • 11 марта 2021

Они пройдут в комплексе "Техноград" 13 и 14 марта

В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" 13 и 14 марта состоятся региональные отборочные соревнования по робототехнике First Lego League, объединяющие Москву и Московскую область, сообщает официальный сайт мэра столицы.

Сергунина: Московские компании теперь могут рассчитать сумму господдержки с помощью онлайн-калькулятора
Мероприятия ко Всемирному дню защиты прав потребителей пройдут в Москве с 11 по 25 марта

Как отметила заместитель главы города Наталья Сергунина, масштаб региональных чемпионатов растет. Так, в 2020 году участниками московских соревнований стали три команды, в этом на совместный с Подмосковьем этап зарегистрировались уже 45 коллективов.

"Тема предстоящего турнира - спорт и здоровый образ жизни. Роботу каждой из команд нужно будет пройти по беговой дорожке, поднять штангу, забросить мяч в баскетбольное кольцо и выполнить другие непростые задания", - рассказала Сергунина.

12 марта пройдет подготовительный этап, 13 марта ожидаются торжественное открытие и начало чемпионата, 14 марта состязания роботов продолжатся, затем - подведение итогов и награждение.

Занявшие призовые места команды представят Москву в финальном раунде всероссийского чемпионата, он запланирован на апрель 2021 года. Оценки будет выставлять экспертное жюри, судьи представляют Красноярск, Нижний Новгород, Ижевск, Сочи, Екатеринбург и Московский регион.

Участвуют дети и подростки в возрасте от 6 до 16 лет из школ, центров молодежного инновационного творчества, центров дополнительного образования и детских технопарков Москвы, в том числе это "Мосгормаш", "Москва" и "Наукоград" Московского финансово-юридического университета.

На отборочном этапе вне конкурсной программы выступят коллективы из Таганрога, Красноярска, Сочи и Вологды.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Школьники
Школьники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.