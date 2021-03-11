Онколог рассказала, как еда из пластиковых контейнеров повышает риск рака

Врачи не рекомендуют греть пластиковую тару в микроволновке

Некоторые виды пластиковых контейнеров для еды могут повышать риск образования рака молочной железы, заявила директор института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева.

Она объяснила, что пластиковые контейнеры с маркировкой "7" изготовлены из материала, который выделяет вещества, схожие с женским гормоном эстрогеном.

"Эта молекула может имитировать действие эстрогена у человека, а опухоли молочной железы гормонально зависимы. Есть теоретический риск, что такой пластик может провоцировать рак молочной железы или ухудшать имеющееся заболевание. Это касается и переноски еды в этих контейнерах, и ее разогрева", - предупредила врач.

Она подчеркнула, что вещество бисфенол А показало канцерогенный эффект при исследовании на животных, его риск для человека оценивается как потенциальный.

Секачева также рекомендовала стараться избегать разогрева пищи в пластиковой таре, для этого лучше использовать керамику, стекло или сталь, передает АГН "Москва".

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