ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за сутки выявлено меньше 10 тысяч новых случаев коронавируса

11:05
  • четверг
  • 11 марта 2021

Прирост - 9270 зараженных

В России за сутки зафиксировали 9270 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Таким образом, за все время пандемии COVID-19 заразились 4360823 человека.

За сутки скончались 459 россиян. Всего за год жертвами коронавируса стали 90734 человека.

Выздоровевших выявлено больше, чем заболевших. По данным оперштаба, вылечились 14006 россиян (за все время - 3959533).

Прирост в Москве – 1281, в Петербурге – 961, в Московской области  - 358.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Масочный режим
Масочный режим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.