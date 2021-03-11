В России за сутки выявлено меньше 10 тысяч новых случаев коронавируса

Прирост - 9270 зараженных

В России за сутки зафиксировали 9270 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Таким образом, за все время пандемии COVID-19 заразились 4360823 человека.

За сутки скончались 459 россиян. Всего за год жертвами коронавируса стали 90734 человека.

Выздоровевших выявлено больше, чем заболевших. По данным оперштаба, вылечились 14006 россиян (за все время - 3959533).

Прирост в Москве – 1281, в Петербурге – 961, в Московской области - 358.

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