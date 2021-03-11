Депутат Мосгордумы Картавцева: Обновление городских поликлиник качественно улучшает уровень лечения москвичей

Новые стандарты делают лечение не только качественным, но и комфортным

Обновление поликлиник в столице позволит жителям города получать лечение на качественно новом уровне, уверена председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

"Завершился капитальный ремонт в детской городской поликлинике №125 на ул. Новгородская (филиал №2). Теперь жители Лианозово и ближайших районов могут получать медицинскую помощь в современном реконструированном в соответствии с новым стандартом московских поликлиник здании. Особенно отрадно то, что речь идет о детской поликлинике - ведь детям мы всегда стремимся дать самое лучшее", - отметила парламентарий.

Она рассказала, что в здании обновили коммуникации, а также установили новое диагностическое цифровое оборудование, которое полностью соответствует мировому уровню здравоохранения. Благодаря этому появилась возможность проводить в поликлинике большое количество сложных манипуляций и обследований.

Также Картавцева подчеркнула, что немалое внимание было уделено и созданию комфортных условий – для маленьких пациентов обустроили просторные игровые зоны. Кабинеты врачей также оборудованы по последнему слову техники, стали светлыми и просторными.

По словам депутата, большая часть поликлиник в старых районах столицы были построены еще полвека назад. За это время многое успело прийти в негодность, а использовать новое оборудование не было возможности.

"Следующий аспект - психологический: пациентам должно быть приятно находиться внутри поликлиники. Капитальный ремонт решает эти проблемы", - считает Картавцева.

Новый стандарт московских поликлиник предусматривает иной принцип планировки помещения - чем меньше времени на оказание услуги и больше поток пациентов, тем ниже этаж. На нижних этажах расположатся самые востребованные кабинеты: дежурных врачей, сдачи крови и анализов, выдачи больничных листов; на верхних этажах - наименее посещаемые и административные кабинеты. Кроме того, везде, где это возможно, кабинеты функциональной диагностики будут располагаться рядом с кабинетами узких специалистов, добавила парламентарий.

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