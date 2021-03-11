Во время нападения на школу в Нигерии погибли 13 человек

В город Дамага в штате Замфара ворвались бандиты на мотоциклах

На школу на северо-востоке Нигерии было совершено вооруженное нападение, в результате которого погибли 13 человек, сообщает новостной портал Dailytrust.

Уточняется, что в город Дамага в штате Замфара ворвались бандиты на мотоциклах. Во время нападения один ученик был убит на месте, затем бандиты открыли беспорядочную стрельбу на улицах.

На поиски нападавших направилось специальное подразделение полиции, ему приказано ликвидировать злоумышленников.

В последнее время нападения на школы в Нигерии происходят все чаще. Такое уже случалось 26 февраля и 2 марта. Президент страны Мухаммаду Бухари распорядился усилить охрану всех учебных заведений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"