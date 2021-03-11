ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Во время нападения на школу в Нигерии погибли 13 человек

11:37
  • четверг
  • 11 марта 2021

В город Дамага в штате Замфара ворвались бандиты на мотоциклах

На школу на северо-востоке Нигерии было совершено вооруженное нападение, в результате которого погибли 13 человек, сообщает новостной портал Dailytrust.

В Нигерии похитили 27 школьников
При падении автобуса в ущелье в Боливии погибли более 20 человек

Уточняется, что в город Дамага в штате Замфара ворвались бандиты на мотоциклах. Во время нападения один ученик был убит на месте, затем бандиты открыли беспорядочную стрельбу на улицах.

На поиски нападавших направилось специальное подразделение полиции, ему приказано ликвидировать злоумышленников.

В последнее время нападения на школы в Нигерии происходят все чаще. Такое уже случалось 26 февраля и 2 марта. Президент страны Мухаммаду Бухари распорядился усилить охрану всех учебных заведений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Нападение на школу в Нигерии
Нападение на школу в Нигерии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.