Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Георгия Журавлева

Теперь врачи смогут провести операцию и спасти жизнь мальчику

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение шестилетнего Георгия Журавлева. У мальчика врожденный порок сердца - единственный желудочек.

Жора перенёс уже 5 тяжёлых операций. Ему перестроили сосуды под его сердце. Но началось осложнение, о котором предупреждали врачи. У мальчика снижается уровень кислорода в крови и срочно требуется ещё одна операция.

Слова благодарности от родителей:

Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Хотим выразить огромную благодарность всем, кто поддержал нас и помог! Даже не верится, что нам удалось закрыть сбор, и мы можем продолжить борьбу за жизнь нашего сына. Сложно подобрать слова, чтобы выразить чувство благодарности. Мы говорим спасибо каждому человеку, который помогает нам преодолевать наш путь! Благодаря Вашей поддержке Георгий сможет получить жизненно необходимое лечение в одной из лучших клиник с передовыми технологиями. В ближайшее время нам предстоит самый волнительный для всей семьи этап — операция. Однако с Вашей помощью мы все преодолеем и продолжим радоваться жизни каждый день! Мы очень надеемся, что очередное хирургическое вмешательство пройдет успешно и без осложнений. От всего сердца хотим пожелать Вам здоровья и удачи. Пусть на Вашем жизненном пути встречаются только такие же добрые и отзывчивые люди. Желаем, чтобы Вас и Ваших семей никогда не коснулась беда! С уважением, родители Георгия.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!"

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