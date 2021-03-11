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Врачи в Москве вылечили от COVID-19 еще 1578 пациентов

11:37
  • четверг
  • 11 марта 2021

Подтвержден 1281 новый случай заражения

Как сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, после лечения от COVID-19 в Москве поправились еще 1578 человек. Общее число выздоровевших в столице - 916204.

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"Подтвержден 1281 новый случай заражения, госпитализировано 676 человек, скончались 54 пациента", - добавили в оперштабе.

Там также призвали всех граждан, почувствовавших симптомы ОРВИ, оставаться дома и вызывать врача.

В России за минувшие сутки зафиксировали 9270 новых случаев коронавируса. За все время пандемии заразились 4360823 человека. Жертвами COVID-19 за год стали 90734 россиянина.

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