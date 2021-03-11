Тревожная бессонница: на что чаще всего жалуются после COVID-19

У многих перенесших болезнь - схожие последствия

Академик, вице-президент РАН Владимир Чехонин рассказал, на что чаще прочего жалуются перенесшие коронавирусную инфекцию пациенты.

"На тревожность, на бессонницу, депрессивные симптомы, симптомы посттравматического расстройства стрессового, обсессивно-компульсивные расстройства", - цитирует специалиста РИА "Новости".

По словам Чехонина, на сегодняшний день нет объясняющего до конца повреждения тканей мозга патогенетического варианта. По мнению некоторых исследователей, причина кроется в системном тромбоваскулите, но есть и противоположные данные.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что основной объем массовой вакцинации от коронавируса в стране должен быть завершен до осени. Глава кабмина подчеркнул важность работы над созданием второй отечественной вакцины "ЭпиВакКорона" и ее запуска в массовое производство. По словам Мишустина, важно как можно быстрее сделать это.

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