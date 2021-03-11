Японские истребители сопроводили российские Ту-95МС над Тихим океаном

Продолжительность полета составила более девяти часов

Министерство обороны России сообщило о полете над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана, который выполнили два стратегических ракетоносца Ту-95МС. Их сопровождали Су-35С Воздушно-космических сил России, но не только.

"На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-15 ВВС Японии", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Уточняется, что продолжительность полета составила более девяти часов.

Все полеты российских самолетов, подчеркнули в Минобороны, выполняются в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства.

В начале марта стало известно, что Су-27 сопроводил два американских бомбардировщика, которые двигались над Балтийским морем к российской границе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"