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Депутат МГД Артемьев: Москва динамично наращивает импортозамещение продукции космического назначения

12:29
  • четверг
  • 11 марта 2021

На площадке ОЭЗ в Алабушево разработаны и внедрены в производство радиационно стойкие источники вторичного электропитания

Член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Олег Артемьев рассказал о запуске производства новой линейки источников электропитания военного и космического назначения в технополисе "Москва" (особая экономическая зона).

"Изделия полностью состоят из отечественных компонентов. Это свидетельствует о том, что Москва вышла на хорошие темпы импортозамещения. На площадке ОЭЗ в Алабушево разработаны и внедрены в производство радиационно стойкие источники вторичного электропитания (ИВЭП), которые значительно повысят надежность работы электроники военной и космической техники", - сообщил Артемьев в беседе с АГН "Москва".

По словам депутата, российские космические программы ориентированы на импортозамещение и создание собственных разработок, компонентной базы, открывают большие перспективы для научной-исследовательской деятельности.

Парламентарий напомнил, что особая экономическая зона - это тот формат, который позволяет компаниям пользоваться значительными льготами по налогам, имущественным платежам, и при этом дает разработчикам доступ к широким возможностям по размещению необходимых производственных узлов.

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