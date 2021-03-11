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В Киеве назвали "главную ошибку" России по Донбассу

12:38
  • четверг
  • 11 марта 2021

Конфликт на юго-востоке Украины продолжается уже семь лет

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников дал интервью "Обозревателю", во время которого высказался по поводу конфликта в Донбассе, указав при этом на большую ошибку, допущенную Россией.

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"Главная их ошибка - они так и не научились понимать Украину", - сказал Резников.

Он добавил, что против Москвы введут новые европейские и американские санкции, если ситуация в регионе обострится, при этом, по словам министра, в реальную угрозу для Украины со стороны России он не верит.

Конфликт на юго-востоке Украины продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Москва не раз подчеркивала, что не является его непосредственным участником, но предпринимает все усилия для скорейшего урегулирования - в частности, через Минские соглашения.

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