НАК показал видео спецоперации в Махачкале

В Дагестане нейтрализовали бандита, планировавшего совершить теракт

В Дагестане сотрудники ФСБ предотвратили теракт. ТВЦ.RU публикует видео спецоперации в Махачкале.

Как сообщили в инфоцентре НАК, оказавший вооруженное сопротивление бандит нейтрализован.

"На месте перестрелки обнаружены автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде "пояса смертника", - говорится в сообщении НАК.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников сил правопорядка нет.

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