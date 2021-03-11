Мясников назвал причину избыточной смертности во время пандемии

В качестве примера он привел США

Врач Александр Мясников объяснил, почему во время пандемии коронавирусной инфекции появилась избыточная смертность. По его словам, тяжелая эпидемиологическая обстановка сказалась на лечении больных по всему миру.

Эксперт подчеркнул, что силы и внимание врачей были направлены на борьбу с COVID-19, из-за этого многие пациенты с другими заболеваниями не всегда могли своевременно получить необходимую медицинскую помощь.

"Это не должно удивлять, потому что в принципе идет война. Реальная война с закрытием границ, с комендантским часом, с запиранием людей, с ограничением свободы людей, с неоказанием медицинской помощи", - отметил Мясников.

В качестве примера он привел США, где на одного скончавшегося от коронавирусной инфекции приходятся двое умерших из-за неоказания медпомощи, а каждый четвертый человек с инфарктом "не доезжает до больницы". Также врач добавил, что из-за пандемии ухудшились и показатели ранней диагностики онкологических заболеваний.

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