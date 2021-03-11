Кремль заявил о критических разногласиях с США

Контакты между Москвой и Вашингтоном идут по дипломатическим каналам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами оценил вероятность новых переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в обозримом будущем, пишет ТАСС. По словам кремлевского спикера, телефонных контактов российского и американского лидеров пока в планах нет.

Как добавил Песков, Россия и Соединенные Штаты контактируют по дипломатическим каналам, но на этом уровне у Москвы много критических разногласий с новой администрацией в Вашингтоне.

"Тем не менее, они (контакты - прим. ред.) есть. И это главное", - подчеркнул пресс-секретарь.

Он также сообщил, что планов по участию Путина в саммите по климату 22 апреля в настоящий момент нет.

26 января Путин и Байден поговорили по телефону. Беседа длилась чуть больше 35 минут. Президенты обсуждали продление СНВ-3, выход Штатов из Договора по открытому небу, а также обвинения в адрес Москвы о якобы имевшем место вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

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